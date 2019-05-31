Тюмень, 31 мая, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода не означает, что предприятие перестанет существовать. Об этом 30 мая 2019 года заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время отчёта перед парламентариями региона.

Www.annpz.ru Антипинский нефтеперерабатывающий завод

По мнению главы региона, Антипинский НПЗ может возобновить нефтепереработку до 1 июля 2019 года. Существует реальный интерес к предприятию со стороны российских и зарубежных инвесторов. Со стороны региональных властей Александр Моор дал обещание сделать всё возможное, чтобы сохранить АНПЗ и работников на нём.

Напомним, Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области иск о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Заявление о банкротстве зарегистрировано 20 мая 2019 года. Общая сумма долгов предприятия составляет 346,4 млрд рублей. После этого основной кредитор предприятия, Сбербанк, взял в счёт задолженности 80% акций АНПЗ и ищет на данный момент подходящего покупателя или инвестора.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени и подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год.