Москва, 31 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Российские либералы будут реализовывать национальные проекты только в том случае, если их поддержат их иностранные хозяева, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что будущий этап экономического роста зависит от того, «насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты».

Антон Носик Михаил Делягин

«Говоря о нацпроектах, Набиуллина сказала очень интересное слово. Она сказала о дополнительных средствах на нацпроекты, — отметил Делягин. — Это ключевое. Потому что никаких дополнительных бюджетных средств не предполагается и не допускается. И смысл отношения либералов к России заключается в том, что никаких собственных ресурсов для развития России быть не должно. Россия может развиваться только за счёт иностранных инвестиций, то есть только за счёт внешних хозяев. Именно поэтому в РФ сначала либерализацией цен выжгли все деньги страны и только потом проводили приватизацию. В итоге, когда иностранцам было что-то нужно, они покупали это за копейки. Тот же подход демонстрирует Набиуллина».

Дополнительные средства, о которых сказала Набиуллина, это, по мнению Делягина, иностранные инвестиции.

«Если иностранные хозяева российских либералов поддержат национальные проекты, тогда эти проекты будут осуществляться. А если нет, то нет», — убеждён экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, на сегодняшний день исполнение расходов на реализацию национальных проектов составляет 24% от запланированного бюджета или 411 млрд рублей.

«Тем не менее пока исполнение по нацпроектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%», — сказал глава Счётной палаты.