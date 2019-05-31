Санкт-Петербург, 31 мая, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В указе президента России Владимира Путина о присвоении дополнительных наименований в честь выдающихся соотечественников нескольким десяткам аэропортов в городах России по какой-то причине не оказалось петербургского аэропорта «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе второго этапа конкурса «Великие имена России» в соревновании за имя для «Пулково» победило предложение назвать международный аэропорт Санкт-Петербурга именем великого русского писателя Федора Достоевского (1821−1881), который жил и творил в городе на Неве.

Напомним, в первом туре голосования по «Пулково» победило имя Петра I — основателя Санкт-Петербурга. Однако параллельно в Воронеже за то, чтобы аэропорт этого города носил имя первого российского императора, проголосовало большее число участников общественного голосования — как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении. В итоге сегодняшним указом президента международному аэропорту Воронежа официально присвоено имя Петра Первого.

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В новом туре голосования для «Пулково» были предложены имена занявшего вторую позицию в первом туре полководца и государственного деятеля, князя Александра Невского, русского писателя Федора Достоевского и советского композитора Дмитрия Шостаковича. Все они входили в лонг-лист голосования для «Пулково» на первых этапах проекта.

Во втором туре одержало победу предложение назвать аэропорт именем Федора Достоевского, оно набрало 128 тыс. 624 голоса, или 40% от общего числа отданных голосов. За Александра Невского проголосовали 120 тыс 163 человека, или 37% участников. За Дмитрия Шостаковича — 71 тыс. 895 голосов, или 22% участников. Всего во втором туре проголосовали более 320 тыс. человек, из них около 160 тыс. человек — онлайн.

После оглашения результатов в интернете и соцсетях появилось множество мемов и шуток на тему того, что теперь различные залы и зоны аэропорта «Пулково» могли бы получить названия по романам Федора Достоевского. Например, зал для обычных пассажиров «предлагалось» назвать «Униженные и оскорбленные», а зону таможенного и пограничного контроля — «Преступление и наказание».

В самом аэропорту тогда весьма сдержанно отнеслись к результатам конкурса.

«С именем Достоевского неотъемлемо связана история и культура Петербурга <…> Богатство и многогранность образов, созданных великим писателем, найдут отражение в интерьерах терминала и станут органичным дополнением художественного пространства и культурной концепции Пулково», — заявлял 24 декабря 2018 года Денис Павшинский, заместитель генерального директора управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В управляющей компании отмечали, что персонажи и образы произведений Достоевского могут стать тематическими элементами выставок и инсталляций в аэропорту. При этом никакой смены юридического названия и авиационных кодов в «Пулково» не предусматривалось.