Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 мая, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Ярославской области депутаты городской думы Переславля-Залесского обвинили исполнительную власть в содействии захвату многоквартирных домов новыми управляющими компаниями. Об этом шла речь 31 мая на внеплановом заседании депутатских комиссий по ЖКХ и экономике городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет против перевода домов в новые УК в Переславле

Накануне на очередном заседании городской думы к депутатам обратились жители города.

«Мы требуем разобраться с произволом, который творит исполнительная власть на муниципальном уровне в лице администрации Переславля и на областном уровне в лице департамента государственного надзора Ярославской области. В нарушение законодательства Российской Федерации они способствуют передаче управления МКД во вновь образованные организации, а именно — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Требуем нас услышать. Не подводите жителей города к действиям, проходящим в Екатеринбурге», — говорится в обращении жителей в адрес городской думы Переславля-Залесского.

Как сообщили присутствовавшие на заседании комиссий жители и представители управляющих компаний, 24 мая 2019 года госжилнадзором по Ярославской области был выпущен приказ, по которому больше сотни многоквартирных домов Переславля-Залесского были переведены в управление двух новых компаний — ООО «УК Переславль» и УК «МКД». Некоторые работающие в Переславле управляющие компании в одночасье лишились всего обслуживаемого жилфонда. Возмущенные жители заявили о том, что собрания по переходу в новые УК не проводились, а их подписи в протоколах подделаны.

О подделке своих подписей заявили также директор управляющей компании «Жилсервис» Анатолий Хрящев (одновременно он является жителем управляемого «Жилсервисом» дома) и председатель Контрольно-счетной палаты Переславля Ирина Строкинова. Жители, чьи подписи были подделаны, уже дают показания в ОБЭП, где проводится проверка по данным фактам.

ООО «УК Переславль» была создана 1 апреля 2019 года, лицензию получила только 19 апреля, и, судя по документам, в тот же день провела десятки собраний с собственниками жилых помещений. Учредителем «УК Переславль» является Михаил Олейчик из Москвы, генеральным директором назначен бывший депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Александр Амосов. Представители этой управляющей компании на заседание в думу не пришли.

Единственный учредитель и генеральный директор ООО «УК МКД» — действующий депутат городской думы Переславля от партии «Справедливая Россия» Михаил Муленков. Организация зарегистрирована в конце июня 2018 года. Михаил Муленков присутствовал на сегодняшнем заседании депутатских комиссий.

Представители управляющих компаний, у которых отобрали дома, заявили, что с ними не общаются в госжилнадзоре, не проводят проверку по их заявлениям. Руководители пострадавших фирм убеждены, что акция по отъему домов и переводу их в новые управляющие организации — заранее спланированные действия новых организаций под эгидой администрации Переславля и областного госжилнадзора.

В конце заседания с заявлениями выступили председатель Переславской думы Сергей Корниенко и председатель комиссии по экономике и развитию Александр Дыма:

«В нашем городе произошло одно из самых страшных событий. Сегодня посягнули на достоинство каждого жителя Переславля-Залесского. По сути в один-два дня у нас отобрали законное право — право делать выбор способа управления и выбор управляющей компании. Мы понимаем, что инициатива эта идет от власти, от распорядительно-исполнительной власти. Способы влияния на это имеются, потому что все-таки окончательно гражданское общество растоптать нельзя, в частности, в городском округе город Переславль-Залесский. Оно у нас очень здоровое, гражданское общество. И мы свое достоинство не отдадим никому. Не может быть, чтобы вседозволенность продолжалась. Мы все вместе должны это остановить», — сказал Сергей Корниенко.

«В городе сложилась ситуация, в которой делается попытка полного игнорирования мнения и интересов жителей, решается их судьба незаконными способами, путем подделки и фальсификации. Я понимаю, почему жители обратились именно в думу, а не в администрацию. Уже когда мы голосовали за кандидатуру главы, я говорил, что чужой человек не будет пользоваться авторитетом и доверием жителей. Так оно практически и получилось. Последствия могут быть очень неприятными и приведут к большим волнениям — двойные квитанции, падение качества оказываемых услуг, попытки переложить друг на друга ответственность. Невозможно допустить такого развития событий», — заявил Александр Дыма.

Депутаты, участвовавшие в заседании, единогласно приняли решение о том, чтобы направить обращения в администрацию, в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести необходимые проверки и действия по предотвращению сложившейся ситуации, принять исчерпывающие меры по нормализации ситуации и проинформировать об этом депутатов и жителей Переславля.