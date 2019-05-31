Москва, 31 мая, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В мае рубль продемонстрировал довольно скромную динамику по отношению к иностранным валютам. При этом первые две декады месяца он укреплялся, а последнюю декаду пошел на снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Доллар начал месяц с отметки 65 руб., снижался до 64 руб., но к концу месяца поднялся к 64,5 руб. Евро в начала мая торговался по 72,5 руб., месяц провел в диапазоне 71,5−73,5 руб., и в конце мая находился вблизи 73 руб.

«Столь незначительное ослабление рубля произошло на фоне существенного падения нефтяных цен. Баррель марки Brent подешевел за месяц с $72 до $63 за баррель (-12,5%). Основной причиной этого падения стали опасения по поводу замедления экономик ведущих стран из-за торговых войн, и прежде всего, войны между США и Китаем», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что благодаря покупке валюты Минфином РФ по бюджетному правилу, влияние волатильности нефтяных цен на курс рубля существенно сглаживается. Это актуально как при значительном росте цены на черное золото, так и при ее снижении.

«Допуская дальнейшую коррекцию нефтяных котировок, не стоит считать, что это существенно подорвет позиции рубля. В июне доллар будет торговаться в диапазоне 64,5−66,5 руб., евро — в диапазоне 72−74 руб. Потенциальные серьезные риски для устойчивости рубля могут представлять собой новые жесткие финансовые санкции, но вряд ли о них стоит беспокоиться в июне», — дал прогноз Иосуб.

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