Сочи, Краснодарский край, 31 мая, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Международный аэропорт Сочи официально получил имя летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», подписал 31 мая президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Aer.aero Международный аэропорт Сочи

«Присвоить … международному аэропорту Сочи (Адлер) имя В.И.Севастьянова», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» в 2018 году проводилось голосование по выбору великих имен для четырех десятков российских аэропортов. Для аэропорта Сочи в шорт-лист по итогам отбора включены имена Героя Советского Союза летчицы Евгении Жигуленко, адмирала Михаила Лазарева, летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Большинство сочинцев проголосовали за имя Севастьянова — 39%, на втором месте Михаил Лазарев — за него проголосовали 35%, за Евгению Жигуленко — 25%.