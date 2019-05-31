Абакан, 31 мая, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Хакасии разыскивают вандалов, разрушивших древний курган в Алтайском районе. Объект находился под охраной государства, поиском злоумышленников занимается полиция. Возбуждено уголовное дело.

Скриншот РТС, YouTube В Хакасии ищут вандалов, разрушивших древний курган

«Современник Салбыкского захоронения вряд ли подлежит восстановлению, уничтожено больше половины площади конструкции, которая возводилась, по примерным подсчетам специалистов, еще в 5−4 веках до нашей эры», — передаёт «Республиканская телевизионная сеть» (РТС).

Результат действий вандалов обнаружили специалисты Госохранинспекции Хакасии весной 2018 года. Сотрудники проводили плановую проверку.

Специалисты предполагают, что у тех, кто разрушил курган, скорее всего, не было злого умысла. Вероятно, планировалась обычная выемка грунта, но когда из ковша экскаватора посыпались человеческие кости, вандалы покинули место происшествия.

При этом грунт копатели всё-таки вывезли, куда и с какой целью — неизвестно.

Археологические ценности — крупные элементы человеческих останков — специалисты Госохранинспекции собрали. Однако поиск злоумышленников осложняет то, что площадь кургана успела зарасти травой. Памятник древней культуры разрушили как минимум в прошлом году.

«Объекту археологии причинён вред настолько, что нет никакой возможности не провести консервацию, не восстановить эту насыпь. Мы не знаем, что здесь было», — комментирует начальник отдела госохраны объектов культурного наследия Госохранинспекции Сергей Таскараков.

По информации специалистов, сотни лет назад здесь хоронили важных людей, обладавших высоким статусом в обществе. Предположительно, здесь было похоронено пять или шесть человек.

По данным РТС, разрушенный могильник входил в курганную группу «Березовка-3», состоявшую из шести захоронений.

«Ситуация взята под контроль Госохранинспекции. Организованы оперативно-розыскные мероприятия по факту разрушения кургана», — говорится в сообщении ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».