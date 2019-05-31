Калуга, 31 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 мая подписал Указ о присвоении аэропортам имён граждан, имеющих особые заслуги перед Отчеством. Согласно Указу, международному аэропорту Калуга (Грабцево) присвоено имя Константина Циолковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Эдуардович Циолковский.

Более 92 тыс. жителей России приняли участие в выборе имени для аэропорта в Калуге. Первоначально в список имён для калужского аэропорта вошли космонавт Павел Беляев, изобретатель Павел Голубицкий, военачальник Георгий Жуков, лётчик Александр Карпов, наместник Михаил Кречетников, поэт Булат Окуджава, космист Константин Циолковский, математик Пафнутий Чебышев, биофизик Александр Чижевский и царь Иван III.

На финальной стадии конкурса голоса за Константина Циолковского отдал 47 тыс.691 человек (51%). Георгий Жуков получил 29 тыс. 900 голосов (32%), а Павлу Беляеву был отдан 14 тыс. 431 голос (15%).

По мнению калужских краеведов, присвоение аэропорту в калужском пригороде Грабцево имени основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который жил и работал в Калуге и области, логично.