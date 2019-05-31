Пермь, 31 мая, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Перми зафиксировано увеличение показателя естественной убыли населения на 36,2%. За первые три месяца 2019 года родилось 2584 человек, умерло — 2990. Естественная убыль составила 406 человек. За первый квартал 2018 года этот показатель составлял 298 человек (родилось — 2918, умерло — 3216), сообщает Пермьстат.

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1874

Основными причинами смертности городского населения стали болезни системы кровообращения (57,5%), новообразования (16%), болезни органов пищеварения (6,9%), несчастные случаи, отравления и травмы (6,2%). Большую часть умерших в группе причин смертности от инфекционных и паразитарных болезней занимает смертность от болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (79,6%) и от туберкулёза (9,3%).

Стоит отметить, что в Перми сократилась младенческая смертность. За первый квартал 2018 года умерли 15 детей в возрасте до одного года, за этот же период 2019 года — 10 младенцев (из них шесть в возрасте первого месяца жизни). В структуре причин младенческой смертности преобладали заболевания тесно связанные со здоровьем матери.