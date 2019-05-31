Псков, 31 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Аэропорту Пскова «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Указ о присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, подписал сегодня, 31 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин.

Pskov.aeroport.website Международный аэропорт Пскова

Псковский аэропорт был в числе 47 российских воздушных гаваней-участников, которые получили имена выдающихся соотечественников.

В администрации Псковской области корреспонденту ИА REGNUM напомнили, что за имя княгини Ольги для аэропорта Пскова проголосовали почти 19 тыс. человек, включая главу региона Михаила Ведерникова.

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Напомним также, что одним из инициаторов акции по присвоению аэропортам России имён выдающихся соотечественников выступил глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Теперь власти Псковской области намерены добиться финансовой поддержки Министерства транспорта РФ на реконструкцию аэропорта.