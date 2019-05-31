Москва, 31 мая, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Законопроект о чистоте пива внес в Госдуму депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Инициатива также предполагает маркировку продукции.

StockSnap Пиво

Согласно законопроекту, «в Российской Федерации пивом называется напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок».

"Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво», — следует из текста документа.

Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны выше, называется «пивной суррогат», прописано в тексте законопроекта.

По данным парламентария, «около 99% того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53 358−2009 и продается в магазинах, нельзя назвать пивом».

"Это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки», — констатирует он.