Канберра, 31 мая, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Австралия не приняла 20 беженцев из Шри-Ланки, которые пытались попасть в страну на лодке. Об этом сообщает австралийское подразделение информационного агентства The Guardian со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

29 мая пограничные службы Австралии заметили судно, направляющееся к северо-западному побережью страны; все пассажиры лодки были задержаны на несколько дней на острове Рождества. После того, как их ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, жители Шри-Ланки были доставлены правительственным самолетом в Коломбо.

Общественность сомневается, что заявление на предоставление убежища было рассмотрено должным образом. ООН осудила действия австралийского правительства и сообщила, что в соответствии с международным правом страны не должны возвращать судна с беженцами обратно без веской на это причины.

Согласно статистике пограничных служб, с 2013 года Австралия не приняла 186 жителей Шри-Ланки, ищущих убежища.