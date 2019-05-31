Москва, 31 мая, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В преддверии Международного дня защиты детей скромная чета Тайченачевых из алтайского села Шебалино стала известна на всю страну. Накануне, 30 мая, они получили ордена «Родительская слава» в Кремле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт правительства Республики Алтай Семья Тайчновых получила ордена «Родительская слава»

Российский президент наградил Тайченачевых за воспитание девятерых детей, а Павел Тайченачев сказал в ответ лишь несколько слов, но они очень понравились Владимиру Путину: «Многодетная семья — это нормальная семья».

"На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», — подчеркнул Владимир Путин.

Из биографии семьи Тайченачевых известно, что Павел и Наталья состоят в браке с 2002 года. Глава семьи является настоятелем Успенской церкви села Шебалино. Под его руководством в Республике Алтай построены три храма. Также Павел Тайченачев занимается общественной работой, связанной с патриотическим и спортивным воспитанием молодежи республики и является инициатором и организатором многих конкурсов, которые проводятся среди школьников Шебалинского района. В частности, по его инициативе был открыт первый в Республике Алтай Музей церковной истории.

Супруга Наталья занимается воспитанием детей. Екатерина, Вера, Макарий и Ефрем Тайченачевы учатся в Шебалинской школе имени Л. В. Кокышева, Иван, Роман и Ярослав ходят в детский сад. Ну и самое пристальное внимание уделяют двоим младшим детям — четырехлетнему Андрею и малютке-Елене (девочка родилась в октябре 2017 года).

«Нам есть, с кого брать пример и на кого равняться», — отметил по случаю награждения побывавший на церемонии в Кремле врио руководителя региона Олег Хорохордин.

Напомним, вручение президентом Владимиром Путиным орденов «Родительская слава» проходило 30 мая в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Этой наградой, учреждённой в 2008 году, награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.