Канберра, 31 мая, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Австралии с 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 3%. Об этом сообщает австралийский новостной портал News. Так, около 2,2 миллиона австралийских работников смогут дополнительно зарабатывать 21,6 доллара США в неделю или 1090 долларов США в год.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Таким образом, благодаря принятому правительством решению МРОТ в Австралии составит 740,8 доллара США в неделю. Но не все жители страны отреагировали положительно на повышение МРОТ. Они считают, что этого недостаточно в связи с быстрым темпом роста цен.

В свою очередь, власти сообщают, что в этом году процент повышения МРОТ был меньше, чем в прошлом году в связи с падением уровня ВВП и ростом инфляции. Однако правительство страны настроено оптимистично и считает, что повышение МРОТ на 3% является оптимальным и посодействует росту занятости.