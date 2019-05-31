Краснодар, 31 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Международный аэропорт Краснодара официально получил имя российской императрицы Екатерины II. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», подписал 31 мая президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Присвоить … международному аэропорту Краснодар (Пашковский) имя Екатерины II», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» в 2018 году проводилось голосование по выбору великих имен для четырех десятков российских аэропортов. Для аэропорта Краснодара горожанам предлагалось сделать выбор из имен императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова и летчицы Евдокии Бершанской. Наибольшее число голосов набрало имя Екатерины Второй — за него проголосовали 39% участников голосования, или 60,6 тыс. человек. 30% участников отдали голоса за Евдокию Бершанскую, 29% — за Александра Суворова.

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