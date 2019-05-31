Новосибирск, 31 мая, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 31 мая, официально открылся дополнительный стационарный филиал МФЦ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Работу филиала ГАУ Новосибирской области «МФЦ «Кировский» проверил губернатор региона Андрей Травников. Ему показали, как происходит процесс обслуживания заявителей, работает система оценки качества услуг и аналитическая система.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проверил, как работает новый МФЦ в Новосибирске

Как отметили в правительстве области, с открытием этого филиала решается проблема доступности получения востребованных государственных и муниципальных услуг для жителей района, потому что Кировский район оставался единственным в Новосибирске, где не было филиала МФЦ.

«Приятно, что за год с небольшим мы сделали такой широкий шаг. Ещё в начале 2018 года мы обсуждали проблему — многие филиалы не укладывались в нормативное время ожидания — 15 минут. И тогда принимали организационные, финансовые решения. И не только это, в том числе с техническими новациями я сегодня ознакомился. Самое главное — это принесло результат. Сегодня онлайн убедились, что даже в самом загруженном филиале среднее время ожидания составляет чуть более 16 минут, — отметил глава региона. — На этом мы не остановимся, там, где это необходимо, будем увеличивать количество окон. В этом году подарок получил не только Кировский район Новосибирска, но и наукоград Кольцово — там МФЦ переехал в новое помещение, более просторное и удобное. Будут создаваться сервисы для бизнеса, в ближайшие дни, буквально через неделю в этом отделении будут комплексно, пакетно оказываться услуги предпринимателей, для юридических лиц».

Он подчеркнул, что те наработки, которые уже внедрены в МФЦ, переносятся в другие сферы — здравоохранение, сферу жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в Новосибирской области намерены продвигать электронные, дистанционные услуги, чтобы можно было решать какие-то жизненные ситуации, не посещая МФЦ. Сюда относятся и так называемые «суперуслуги» — по которым решение принимается без участия человека, что позволяет ускорить принятие решений. В 2019 году на эту технологию планируется перевести минимум пять услуг — выдача охотничьих билетов, охотничьих разрешений, разрешительных документов для такси, аннулирование таких разрешений, и выдача документов для получения пособий на первого родившегося ребёнка. До осени эти сервисы будут внедрены.

Отметим, что новый центр предоставления государственных услуг «Кировский» начал работу в тестовом режиме ещё в конце апреля 2019 года. В помещении филиала площадью 359,1 кв. м оборудовано 15 окон приёма для заявителей, штат составляет 22 человека. Ежедневно филиал способен обслуживать 300 человек в плановом режиме. На организацию МФЦ в Кировском районе Новосибирска из областного бюджета было направлено 4,7 млн рублей. Помещение оснащено современным мультимедийным оборудованием. Система электронной очереди, которая позволяет обслуживать заявителей, как по «живой», так и предварительной записи, есть система оповещения. Наружное и внутреннее оформление помещений выполнены в фирменном стиле под брендом «Мои Документы». Сейчас на базе филиала предоставляется 187 государственных и муниципальных услуг, всего здесь будет организовано предоставление 240 государственных федеральных, региональных и муниципальных услуг. В Кировском районе Новосибирска проживает около 187 тысяч человек.

В 2018 году по программе повышения доступности госуслуг в многофункциональных центрах Новосибирской области были открыты шесть дополнительных окон для приёма предпринимателей в Искитимском, Карасукском, Мошковском, Барабинском, Татарском и Маслянинском районах. За 2018 год за услугами МФЦ обратилось более 35 тысяч представителей бизнеса.

В настоящее время сеть многофункциональных центров Новосибирской области составляют 44 стационарных филиала ГАУ НСО «МФЦ» в пяти городских округах, в том числе десять филиалов в Новосибирске, и 30 муниципальных районах. Также действуют 53 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ. В регионе работает восемь мобильных офисов МФЦ, обслуживающих 23 муниципальных района. Внедрены три новых цифровых сервиса — робот-консультант, мобильное приложение и обновленный сайт МФЦ.