Москва, 31 мая, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Сокращение продолжительности рабочего дня в жаркую погоду — хорошая инициатива Роструда. Но несколько негативных нюансов для работодателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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Согласно нормам трудового права, для каждого вида деятельности определяются условия, в которых протекает рабочий процесс: температура, влажность, движение воздуха и т.д. Понятно, что условия для металлурга и офисного работника будут разными.

«Соответственно, законодательно установлены те виды деятельности, где существуют отклонения от оптимальных и допустимых норм. Для тех, кто трудится в таких условиях, должны быть особые условия труда и компенсации за работу в условиях, отличающихся от нормальных.

Для большинства работников, у которых рабочий процесс протекает в нормальных условиях, в летнее время температура и влажность воздуха не должны превышать допустимые нормы», — пояснила эксперт.

Так, например, для офисных работников, которые большую часть времени проводят за компьютером, температура в летнее время не должна быть больше +25 градусов. Ответственность за нарушения ложится на работодателя, который должен поддерживать нормальные условия труда.

«В противном случае на него может налагаться штраф. Минтруд РФ, скорее всего, может внести предложения для сокращения рабочего дня при повышении температуры воздуха в летнее время.

Но для обязательного исполнения необходимо вносить эти изменения на законодательном уровне. Сейчас при сокращенном рабочем дне из-за повышения температуры воздуха на рабочем месте, работодатель должен оплачивать полный рабочий день, что ему не очень выгодно», — высказала свою точку зрения Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд напомнил, что продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов.

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