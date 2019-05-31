Киев, 31 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. «В 2014 году Украина лишилась 20% внутреннего валового продукта (ВВП) из-за потери Крыма и части Донбасса». Об этом 31 мая заявил с парламентской трибуны первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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«Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете: «Медленно». Напомню, Украина, по некоторым оценкам, потеряла 20 ВВП из-за агрессии… Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газового угля, но мы выстояли», — сказал Кубив.

Он сообщил, что в 2018 году на Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики — 30% ВВП.

«В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет — 30% от ВВП. Это на 10 п.п. ниже, чем в 2015 году. Единственный путь снизить уровень теневой экономики — продолжать реформы, продолжать дерегуляцию», — призвал Кубив.

По его словам, правительству удалось улучшить бизнес-климат.

«Мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%. В первом квартале 2019 года рост ВВП 2,2%. Это достижение правительства Украины и Национального банка. Минэкономразвития защитило и внедрило пять ключевых экономических реформ: поддержка в продвижении экспорта, улучшение бизнес-климата, реформа государственных закупок, реформа управления госсобственностью, развитие промышленности и оборонно-промышленного комплекса», — считает Кубив.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2019 года рост реального ВВП замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (3,1%). Как говорится в инфляционном отчете НБУ, замедление роста ВВП обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году. Также снизились показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности.

Напомним, по данным украинского госстата, в 2018 году экономика Украины выросла на 3,3%. НБУ прогнозирует, что в 2019 году рост экономики замедлится до 2,5%, но якобы ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно).