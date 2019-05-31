Нью-Дели, 31 мая, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что обеспечение национальной безопасности является главным приоритетом его правительства. Об этом 30 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Накануне церемонии вступления в должность председателя правительства Индии Нарендра Моди посетил Национальный военный мемориал в Нью-Дели и отдал дань уважения индийским солдатам, пожертвовавшим собой во имя исполнения воинского долга.

Премьер-министр подчеркнул: «Наше правительство не остановится ни перед чем, чтобы сохранить единство и территориальную целостность Индии. Национальная безопасность — наш главный приоритет».

Во время посещения Национального военного мемориала Нарендру Моди сопровождали министр обороны Нирмала Ситхараман, начальник штаба сухопутных войск генерал Бипин Рават и начальник штаба ВМС адмирал Сунил Ламба.

Напомним, что 30 мая премьер-министр Нарендра Моди был приведён к присяге на новый пятилетний срок. Вместе с ним присягу приняли и члены федерального правительства Индии. Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования в 303 избирательных округах из 543 победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП). 25 мая президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера парламентской фракции БДП Нарендру Моди премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.