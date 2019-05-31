Курган, 31 мая, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Курганской области за четыре месяца 2019 года индекс промышленного производства упал на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это следует из отчёта регионального департамента экономразвития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Весна на Заречной улице». Реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер. 1956. СССР В промышленном цеху

Обрабатывающими производствами, которые занимают в общей структуре 71,7%, отгружено продукции на сумму 26,4 млрд руб. Падение индекса по сравнению с прошлогодним показателем составило 3%.

Падение произошло в сфере производства готовых металлических изделий на 4,2%, пищевых продуктов на 0,2%. Однако увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 8,1%, машин и оборудования на 30,9%.

Список предприятий — флагманов промышленности в Зауралье остаётся неизменным. С начала года увеличили объемы производства АО «Кургандормаш» — на 97,2%, ООО «Курганхиммаш» — на 78,3%, ОАО «Завод «Старт» — на 35,1%, ООО «КАВЗ» — на 31,9%, АО «Далур» — на 14,9%, ОАО «Синтез» — на 10,5%, ООО «Каргапольский машиностроительный завод» — на 7%, ЗАО «Мельмаш» — на 7%, ООО «Предприятие «Сенсор» — на 4%, АО «НПО «Курганприбор» — на 3,6%.