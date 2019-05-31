Санкт-Петербург, 31 мая, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга может быть организовано на 33 избирательных участках в садоводствах на территории Ленобласти. Об этом заявил журналистам глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он сообщил, что было обследовано 86 садоводческих товариществ в Ленобласти на предмет возможности организации там экстерриториальных избирательных участков. В итоге такая возможность установлена в 33 садоводствах.

«Прорабатывается возможность организации экстерриториальных участков в Новгородской, Псковской областях, в райцентрах Ленинградской области и в Москве», — добавил Миненко.

Он также добавил, что в Москве, в порядке эксперимента, планируется открытие 30 цифровых участков в единый день голосования 8 сентября, на которых петербуржцы, оказавшиеся в столице, смогут отдать свой голос на выборах губернатора. Для этого нужно с 24 июля, но не позже 4 сентября подать заявление на портале Госуслуг.

На 472 участке в Петербурге из 1898 будут установлены комплексы автоматизированной обработки бюллетеней (КОИБ). Это составляет 25% от общего количества участков.

Всего в Петербурге зарегистрировано 3 млн 817 тыс. Избирателей. Выборы губернатора назначены на 8 сентября 2019 года.