Москва, 31 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, российский футбольный тренер Валерий Газзаев («Справедливая Россия») возмущен масштабами потребления табака в России и предложил на улицах призывать курящих этого не делать, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Николай Фешин. Женщина с сигаретой. 1917

Масштабы потребления табака и его последствий просто ужасают: по официальной статистике у нас в стране курят 10% женщин и до 60% мужчин, люди сами себя за свои же деньги медленно губят, отметил Газзаев.

«Я считаю, что в такой ситуации борьба с курением должна вестись на всех уровнях. Нужно говорить о вреде сигарет на всех возможных площадках. Вплоть до того, что подходить к курящим людям даже на улице и призывать их этого не делать. Когда, к примеру, молодая девушка идет по улице и курит, она просто вызывает антипатию», — заявил парламентарий.

Он также настаивает на борьбе с кальянами и вейпами.

«В том числе нужно ужесточать условия ввоза табака и табачного сырья для транснациональных табачных компаний. Иначе в погоне за экономической прибылью мы будем потворствовать смертельным болезням, которые скрывает за собой курение», — рассуждает депутат.

По его мнению, одним из важнейшим в борьбе с курением является развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни.

«Пусть каждое утро начинается с зарядки, а не с сигареты», — заявил Газзаев.