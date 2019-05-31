Челябинск, 31 мая, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Челябинской области насчитывается более 350 тыс. кв. метров аварийного жилья. Об этом депутатам Заксобрания заявил врио главы региона Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

По его словам, это «довольно сдержанная оценка». Дело в том. что количество аварийного жилья ежегодно растёт.

В 2019 году на расселение таких жилых домов в рамках соответствующего федерального проекта предусмотрен 1 млрд 174 млн рублей. В 2020-м цифру планируется увеличить больше чем на треть. Всего до 2024 года в планах расселить 11 тыс. человек, или 3,5 тыс. семей.