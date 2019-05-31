Москва, 31 мая, 2019, 12:28 — ИА Регнум. С начала текущей недели рубль подешевел против доллара США почти на 1,5%, а против евро почти на 1%. Негативная динамика по рынку энергоресурсов стала поводом для активных распродаж на валютном рынке России, так как нефть марки Brent, например, потеряла в цене 5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Стоит ли говорить, что вновь вернулась корреляция между динамикой рубля и динамикой нефти? Нет, так как во всем времена причиной для корреляции были именно резкие всплески котировок. И как только вернется плавное изменение цен, то корреляция пропадет.

«В перспективе на 3 июня можно рассчитывать, что зависимость сохранится и будет подкреплена настроениями по доллару США в мире, который попробует обновить максимум года уже с начала июня. При негативном развитии событий для рубля девальвация сохранится вплоть до 65,80 по доллару и 73,60 до евро», — считает эксперт.

Дополнительно стоит учитывать, что 3 июня мировое инвестиционное сообщество будет ожидать релиз данных об изменении индекса деловой активности в производственном секторе. Это индекс, который весь мир публикует в первый рабочий день нового месяца.

Для рубля важен будет как глобальный PMI, так и по США, и отдельно по России. Если динамика, преимущественно, будет негативной, а из-за торгового конфликта США и Китая можно ждать именно этот сценарий, то девальвация рубля будет продолжать и в первые дни июня.

«Для населения, кто заинтересован в покупке иностранной валюты с целью среднесрочного удержания, чтобы заработать на конвертации, отметим, что текущие ценовые уровни все еще приемлемы для этих операций», — отметила Сальникова.

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