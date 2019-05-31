Великий Новгород, 31 мая, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Министр культуры Новгородской области Владимир Вербило подал в отставку «в связи с личными обстоятельствами», сообщает областная газета «Новгородские ведомости». В региональном управлении информационной политики не сказали, кто займёт вакантную должность министра, уточнив, что он может быть, как и Вербило, назначен по результатам конкурсного отбора.

Novreg.ru Владимир Вербило

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Вербило прошёл такой конкурсный отбор в декабре 2017 года. Затем его кандидатуру одобрил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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Напомним, в начале мая в 2019 года была отправлена в отставку заместитель председателя новгородского правительства Мария Пантелейчук, которая курировала, в том числе, сферу культуры. На эту должность была назначены бывший министр спорта Новгородской области Елена Кирилова.