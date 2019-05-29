Калуга, 31 мая, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Калужской области в работе сотрудников регионального управления ФССП России находится около семи тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в отношении 6,5 тыс. человек. Как сообщила 31 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, судебные приставы впервые составили алиментную карту региона.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы составили алиментную карту калужского региона

Основное количество должников по алиментам — это мужчины. В отношении них в структурных подразделениях регионального ведомства находится 5930 исполнительных производств. Женщин, которые являются должницами по алиментам, в регионе 1066.

«По взысканной сумме в пользу несовершеннолетних детей за 4 месяца 2019 года первое место также занимает город Калуга, в котором судебные приставы взыскали 16 млн рублей. Отделом судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам, а также Малоярославецком районе было взыскано более 3 млн 700 тыс. рублей задолженностей по алиментам. В Дзержинском районе судебные приставы взыскали 3 млн 350 тысяч рублей алиментных долгов», — сказала Любовь Скакун.

Например, житель Калуги заплатил 341 тысячу рублей долга по алиментным платежам, чтобы продать долю в квартире, на которую ранее был наложен запрет судебных приставов.

Должник в течение продолжительного времени недобросовестно исполнял родительские обязанности. Судебные приставы применяли к неплательщику различные меры принудительного исполнения, в том числе привлекали к административной ответственности. Решающим же аргументом, побудившим должника погасить алиментный долг, стал запрет на проведение любых регистрационных действий с принадлежащей ему долей в квартире. После уплаты долга по алиментам запрет на регистрационные действия с имущества был снят, а права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены.