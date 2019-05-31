Богота, 31 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Лидер бывшей группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК) Хесус Сантрич освобожден по решению Верховного суда Колумбии. Он был арестован в апреле 2018 года по требованию федерального суда США, обвинившего его в торговле наркотиками, пишет испанская газета ABC.

Www.procuraduria.gov.co Хесус Сантрич

30 мая Сантрич был освобожден судом на основании того, что он обладает привилегиями конгрессмена. Теперь он может приступить к своим обязанностям. Место в Конгрессе было гарантировано Сантричу в рамках мирных соглашений между ФАРК и Колумбией, подписанных в Гаване в 2016 году. 15 мая этого года суд гарантировал Сантричу, что он не будет экстрадирован в США. Министерство юстиции США назвало решение суда Колумбии «плачевным». Газета ABC отмечает, что развернувшаяся вокруг бывшего партизана юридическая борьба между США и Колумбией достойна экранизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ФАРК сложила оружие и зарегистрировалась как политическая партия с одноименной аббревиатурой. На парламентских выборах 2018 года партия набрала менее одного процента голосов, но ей было гарантировано по 5 мест в каждой палате Конгресса Колумбии.