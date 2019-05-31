Магадан, 31 мая, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Около 16,5 тысяч человек ждут возможности выехать с территории Крайнего Севера — это не только очередники, но и члены их семей. Всего в списке желающих покинуть Колыму, получив от государства деньги, числятся 7749 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего-то осталось ждать 100 лет

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На выплаты для приобретения жилплощади за пределами Крайнего Севера они претендуют по закону «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера». Последние заявившиеся в эту очередь — 24 человека вместе с членами семей — будут ждать денег около 100 лет. Такой прогноз озвучило ИА «Весьма» на основании среднего темпа выплат колымчанам этих средств. По данным издания, жилье ещё не получили те, кто заявился в 1997 году. За 2015−2018 годы эти сертификаты были выданы 371 семье, в том числе в 2018 году их получил 71 человек, на эти цели было выделено 147,7 млн рублей. В 2019 году финансирование этих обязательств составит 120,84 млн рублей.

«Таким образом, людям, которые встали в очередь в 2018 году, придется ждать около 100 лет, чтоб обрести свои законные квадратные метры, — пришло к выводу издание. — Видимо, именно так правительство Колымы собирается работать над продолжительностью жизни колымчан — заставлять десятилетиями ждать положенное по праву».

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предлагается поправить так, чтобы в списке выразивших желание уехать остались только те, кто подтверждает своё намерение каждый год. Кроме того, теперь отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата будет являться основанием для снятия его с учёта.

«Часть граждан состоят на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Законом № 125-ФЗ формально и систематически отказываются от получения государственного жилищного сертификата (по состоянию на 1 января 2018 г. на указанном учете состоит 194 750 семей граждан, из которых только 49 405 семей граждан подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году)», — поясняется в документации законопроекта.