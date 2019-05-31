Киев, 31 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. 30 мая президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина сейчас ведет сразу две войны. Одну — против России. Другую — против коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Можно долго спорить о том, какое из двух этих заявлений больше соответствует действительности. Хотя разница между бесконечно малыми величинами стремится к нулю.

Можно удивляться, как это Владимир Зеленский, избранный, в значительной степени, юго-восточными регионами страны, и в значительной степени — ради прекращения реальной гражданской войны и виртуальной войны с Россией, говорит теперь такие слова. Можно спрашивать: когда он говорил правду, тогда, когда обещал мир, или теперь?

Оба варианта ошибочны: Владимир Зеленский не говорил правду никогда, потому что никакой правды у него нет.

Он — не политик, а «протагонист», действующее лицо, актер первого плана, и смена работы с «Квартала 95» на администрацию президента Украины ничего не изменила.

Более того: его выдвинули и ему помогли выиграть именно потому, что он, как неплохой актер, может сыграть эту роль более или менее убедительно.

Важные решения принимает не Зеленский. Можно даже не вспомнить о его старших товарищах-олигархах, а просто послушать любое его выступление по любому вопросу. Все становится ясно приблизительно к третьей фразе.

Но и у тех, кто принимает важные решения, тоже нет никакой политики. Нет никаких убеждений, нет никакой линии. Есть общая цель — сохранение полученной власти и ее капитализация. И есть многочисленные ситуации, случающиеся по дороге.

Не нужно удивляться тому, что сегодня Зеленский и его помощники говорят одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Потому что ни первое, ни второе, ни третье не имеют никакого значения. Никакие слова в нынешней украинской политике, в принципе, не имеют никакого значения.

Поэтому и слушать Зеленского, в кавычках или без, конкретного человека или тот новый режим, который он символизирует, ни к чему. Значение имеют только поступки — и то лишь те, которые не удастся отыграть назад.