Махачкала, 31 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Информация о церемонии перезахоронения останков наиба (помощника) имама Шамиля — Хаджи-Мурата в его родном селе Хунзах не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщили замглавы Хунзахского района Шамиль Алиев и пресс-секретарь администрации Камиль Гусейнов.

Григорий Гагарин. Хаджи-Мурат на фоне села Хунзах. 1848

Напомним, накануне РИА «Дербент» сообщило, что на родине наиба будут захоронены его останки, до сих пор покоившиеся в Азербайджане. Эта информация поступила от председателя оргкомитета Магомеда Амирханова. По его словам, церемония перезахоронения должна состояться 2 июня.

В телефонном разговоре сотрудники районной администрации рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, что о намечавшемся перезахоронении не в курсе ни глава района, ни имам, ни местные депутаты, ни даже проживающие в районе прямые потомки наиба.

«Я не знаю, как они собираются проводить захоронение, не предупредив ни одного человека», — сказал замглавы Шамиль Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, не первый год также идут обсуждения вопроса захоронения черепа Хаджи-Мурата. После гибели наиба в мае 1852 года в Азербайджане, его голова была отсечена и доставлена в Санкт-Петербург, где хранится с тех пор в Кунсткамере. В январе 2019 года депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заверил, что череп Хаджи-Мурата всё же будет передан его потомкам для захоронения в Дагестане.