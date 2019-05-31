Москва, 31 мая, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Определены победители 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла», который прошел в Москве в период с 23 по 30 мая. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Www.festiwalwisla.pl Церемония открытия фестиваля польских фильмов «Висла»

Главный приз кинофорума получила картина Пётра Домалевского «Тихая ночь», ей также достался приз рительских симпатий. Второе место занял фильм режиссёра Януша Кондратюка «Как кошка с собакой», на третьей позиции оказалась лента «Помилование» Яна Якуба Кольского. Специальный приз жюри кинофестиваля достался картине «Нина» Ольги Хайдас.

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Напомним, в жюри кинофестиваля «Висла 2019» в том числе вошли кинокритик Ольга Галицкая и актёр Степан Девонин. Должность председателя заняла режиссёр Наталия Мещанинова.