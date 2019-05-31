Киев, 31 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Украина действительно ведёт войну с Россией, войну провокаций, подрывных действий и пропаганды, а вот никакой «войны с коррупцией» на Украине нет, потому что коррупция — основа киевского режима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 мая, комментируя высказывания президента Украины о «двух войнах».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина в настоящее время ведет сразу две войны: одну — с Россией, другую — с коррупцией.

«То, как Владимир Зеленский сформулировал эту проблему, в принципе отражает действительность. Во всяком случае, в части, касающейся нашей страны. Да, в настоящее время Украина ведёт войну с Россией. Сил, чтобы бросить прямой военный вызов Москве, у Киева нет, но очень хочется спровоцировать военные действия, подключив к этому США и их ближайших союзников. Ведется собственная разведывательная и подрывная деятельность. Ведется пропагандистская война. Но всё это у Киева и лично у Владимира Зеленского не получается.

Нам не надо пытаться избегать этого слова — война, когда речь идёт о политике современного украинского режима в отношении нашей страны. Надо называть украинские действия против нас именно войной — тем более очевидной будет эффективность поставленного заслона. Эта война наносит нам ущерб — меньший, конечно, чем самой Украине, — но на территорию России не распространяется. Необходимо прекратить её и в Донбассе.

Если же говорить о «войне с коррупцией», то она у украинского режима тоже не получается. И не может получиться: коррупция (экономическая, политическая, ментальная) — это суть и основа этого режима. Настоящей созидательной идеи-то нет! Всё от противного, везде враги, все, даже церковь, мешают. Невольно вспомнишь плохого танцора!

Скоро дело дойдёт до того, что мешать начнут уже не отдельные регионы и партии, а народ в целом. Это неизбежно, потому что главная война, которую ведет с 2014 года режим украинского шовинизма — это война со своим народом. Его оболванивают, лишают корней, лишают нормального будущего, его вырывают из истории.

Чем дальше Владимир Зеленский будет идти по этому пути, тем большим врагом он будет становиться самому себе и всей Украине», — отметил Михаил Демурин.