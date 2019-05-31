Москва, 31 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий круг имеющих право на компенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно раз в два года, внесло в Госдуму заксобрание Камчатского края, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Виктор Говорков. Всей семьей на отдых (фрагмент). 1957

Поправками в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предлагается расширить круг пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха.

Льготы предлагается распространить на пенсионеров, являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, которые перешли на указанную пенсию со страховой пенсии по старости.

«Исходя из принципа справедливости, реализация гражданином права на выбор пенсии не может являться основанием для ограничения его других пенсионных прав, которые гражданин приобрел ранее, в том числе права на компенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха», — уверены парламентарии.

По их данным, численность граждан, получающих страховую пенсию по случаю потери кормильца и имеющих право на получение страховой пенсии по старости, составляет всего 1,09% от общего числа пенсионеров, зарегистрированных в отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации.