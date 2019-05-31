Донецк, 31 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 406 единиц боеприпасов в ходе 22 обстрелов, сообщили 31 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили 14 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), зенитные установки, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы взрывы 12 мин калибра 120 мм, трёх мин калибра 82 мм, а также гранат, выпущенных из АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Васильевка, Минеральное, Спартак, Весёлое, Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения подучил один жилой дом в Донецке, а также были ранены мирный житель Донецка и восьмилетний ребёнок.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 107 единиц боеприпасов, повредив очистные сооружения посёлка Гольмовский.

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