Самара, 31 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Второй год подряд форум «Самара Цифровая» создает атмосферу живого общения, которое способствует обмену идеями и помогает реализовать инженерные разработки, улучшающие жизнь в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС).

Samara-digital.com Проректор по научно-исследовательской работе СамГУПС Максим Гаранин на форуме «Самара Цифровая»

Форум прошёл 30 мая на площадке СамГУПС. Целью мероприятия является разработка путей развития Самары и Самарской области на основе цифровых технологий.

Участниками мероприятия стали представители ведущих корпораций областного и федерального значения: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром Трансгаз Самара», АО «Самарский электромеханический завод», а также ведущие учёные российских и зарубежных вузов.

На секциях форума они попытались ответить на вопросы: как повысить эффективность организации контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте; что нужно сделать, чтобы обеспечить информационную безопасность с помощью шифрования данных; что такое Smart citу и зачем технологиям интуиция?

Одна из секций форума посвящена транспорту, логистике и моделированию потоков. На второй обсуждали цифровые технологии в городском хозяйстве, образовании и производстве. Третья секция прошла в формате круглого стола на тему «Социальные и гуманитарные аспекты цифровизации городской среды».

Отмечается, что многие идеи и проекты форума найдут отражение в реальной жизни.

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