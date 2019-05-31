Германия, 31 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Летом 2019 года на севере Германии откроется музей, посвященный киноэпопее «Звездные войны». В городке Дассов (Мекленбург — Передняя Померания) его создал любитель, поклонник фильма Марк Лангрок.

Имперский штурмовик из фильма «Звездные войны»

Посетители музея Outpost One смогут увидеть качественно сделанные фигуры персонажей фильма и 29 профессионально воссозданных сцен. Например, вымышленное животное банту в полный рост в пустынном пейзаже из окрашенного шероховатого бетона — это подарок музею от бельгийских поклонников. Экспонаты для музея Лангрок собрал от фанатов со всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае режиссер еще не вышедшего на экраны фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс рассказал о том, как снимались сцены с участием актрисы Кэрри Фишер, умершей в 2016 году.

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