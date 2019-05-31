Благовещенск, 31 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища (ДВОКУ) одержала победу во всеармейских соревнованиях «Снайперский рубеж», которые завершились в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Читайте также: Снайперский рубеж — 2019: третье место заняла команда из Владивостока

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из состава Южного, Западного, Центрального и Восточного военных округов, Северного флота, ВДВ, военных училищ и Росгвардии. Соревнования длились неделю, в ходе которой снайпера выполнили значительное число задач, демонстрируя своё мастерство.

Команда курсантов из Благовещенска заняла первое место. Второе место заняла команда Новосибирского общевойскового военного училища, третье место заняли снайпера Восточного военного округа. Своё лидирующее положение команда ДВОКУ подтвердила второй раз: в 2018 году снайпера-курсанты также занимали первое место, в 2017 году занимали второе.

На церемонии награждения команде-победительнице был вручен переходящий кубок.

«Подготовка снайперов-профессионалов в училище ведется факультативно, так как в вузе готовят общевойсковых командиров. Тренировки курсантов проходят в выходные дни и часы самоподготовки к занятиям», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Читайте также: В «Суворовском натиске» победили курсанты-дальневосточники

Как сообщало ИА REGNUM, команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища одержала безоговорочную победу на конкурсе военного мастерства «Суворовский натиск», завершившемся на волгоградском полигоне «Прудбой».