Москва, 31 мая, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Курс биткоина за прошедшие сутки впервые с мая 2018 года превысил $9 тыс., после чего начал снижение к отметке в $8,2 тыс., свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Криптовалюта. Биткоин

По состоянию на 10:00 мск курс биткоина составил $8 281 (-5%). Курс криптовалюты Ethereum составляет $254 (-9,98%).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года стоимость биткоина преодолела отметку в $5 тыс. 16 мая стоимость биткоина снизилась почти на 13%, составив $7,1 тыс., тогда как 15 мая курс превышал $8 тыс.

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