Псков, 31 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Реконструкция здания бывшей гостиницы «Интурист» в Пскове под кампус Псковского государственного университета — самый проблемный объект из тех, которые власти намеревались подготовить к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчёта за 2018 год в Псковском областном собрании депутатов 30 мая.

Управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Строительство кампуса ПсковГУ на берегу реки Великой в Пскове

«Курирует его строительство федеральное министерство, и у региона ограничены возможности влиять на процесс, но мы делаем всё возможное. Но даже не это самое главное. Здесь сказываются последствия 44-го федерального закона — подрядчиком выступила компания, к которой есть большие претензии по прошлому объекту в другом регионе России. Есть вероятность возбуждения уголовного дела», — заявил губернатор.

21 мая в ходе визита в Псков стройку лично проинспектировала аместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, по итогам визита подрядчикам поручено ускорить работу на объекте. Строительство находится под личным контролем врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

«Мы нацеливаем всех субподрядчиков на то, чтобы к 20 июня 2019 года все работы со стороны реки Великой были завершены и здание имело приглядный вид», — прокомментировал проректор по административно-хозяйственной работе ПсковГУ Владимир Моисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать на её базе новый кампус для ПсковГУ. Изначально на этот проект из федерального бюджета было выделено 447,5 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Опрстрой» из Санкт-Петербурга, контракт был заключен в январе 2018 года. После реконструкции на месте бывшей гостиницы в Пскове должен появиться студенческий городок с концертным залом, спортивными зонами, кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

Напомним также, что ранее объект планировали сдать к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые откроются в Пскове 27 июня 2019 года.