Красноярск, 31 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В фондах Красноярского краевого краеведческого музея обнаружили неизвестный карандашный рисунок «Одноконная линейка (бричка)» художника Василия Сурикова. В честь этой находки в музее открылась выставка «Неизвестный Суриков».

Kkkm.ru Рисунок Василия Сурикова «Одноконная линейка (бричка)»

Тамара Шульцева, kkkm.ru Неизвестный рисунок Василия Сурикова

Как сообщили ИА REGNUM 31 мая в краеведческом музее, рисунок примерно с середины ХХ века был неправильно атрибутирован и находился среди графических работ красноярского художника Дмитрия Каратанова.

В 1920-е годы этот рисунок экспонировался на выставке «Уголок В. И. Сурикова» в главной экспозиции музея. Стеклянные негативы с изображением предметов выставки сохранились.

Kkkm.ru Выставка «Старый Красноярск». Уголок В. И. Сурикова. 1916 г

Позднее эта небольшая работа пропала из поля зрения музейных работников и исследователей творчества Сурикова, нигде не публиковалась. Вероятно, рисунок по ошибке был записан как работа Каратанова. Специалисты предполагают, что это могло произойти в послевоенное время, во время переинвентаризации музейных предметов.

Подлинность карандашного рисунка подтвердили в Третьяковской галерее.

Напомним, Василий Суриков родился 12 (24) января 1848 года в Красноярске. Здесь, на малой родине художника, действуют художественный музей им. В. И. Сурикова и музей-усадьба, в котором жила семья живописца.

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