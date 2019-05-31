Киев, 31 мая, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Техническая неисправность является основной версией аварии, которая произошла в Ровенской области, где упал вертолёт ВСУ, сообщило 31 мая информационное агентство «УНН».

Mil.ru Вертолет Ми-8

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки», — рассказал журналистам источник в военной прокуратуре Украины.

Он также отметил, что в конце 2018 года вертолёт проходил техническое обслуживание на предприятии «Мотор Сич».

Напомним, в ровенской области упал военный вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека, находившиеся на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главе генштаба ВСУ взять под личный контроль ход расследования аварии.

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