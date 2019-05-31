Пхеньян, 31 мая, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В КНДР зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, южнокорейские власти обеспокоены сложившейся ситуацией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Африканская чума свиней

По данным источников, представители Северной Кореи официально сообщили Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке африканской чумы свиней 25 мая.

Вспышка чумы свиней была зафиксирована 23 мая на ферме, расположенной в северной части уезда Уси провинции Чагандо.

Как сообщили власти КНДР, меры по утилизации поголовья скота, изолированию территорий были приняты незамедлительно.

Известно, что со второго полугодия 2018 года вспышки африканской чумы были зафиксированы в Китае, Монголии и Вьетнаме.

31 мая представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи провели экстренное совещание, на котором обсудили меры, необходимые для предотвращения распространения данного заболевания на территорию Южную Корею. Власти обеспокоены, что африканская чума свиней может распространиться по территории страны через диких кабанов.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.