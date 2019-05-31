Чебоксары, 31 мая, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Чувашии после скандала отменили организацию банкета за счёт бюджета для участников благотворительной акции Первого канала «Стань первым!». При начальной цене в 1,1 млн рублей планировалось направить более 980 тыс. рублей для потчевания гостей в ресторане «Роланд», в расчёте на одну персону чек выходил на 4,9 тыс. рублей. Минэкономразвития Чувашии заявило о том, что информация о закупке «является недостоверной», ссылаясь на то, что подведомственное ему учреждение действовало без согласования с учредителем. При этом министерство признало, что первоначально планировалось угощать гостей за счёт налогоплательщиков Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Свадебный пир (фрагмент). 1917

Информация о закупке у единственного поставщика была размещена республиканским бизнес-инкубатором 29 мая, 30 мая закупка переведена на этап «Размещение завершено» с этапа «Работа комиссии», затем работа комиссии была признана несостоявшейся. Речь шла об услугах «по организации питания и обслуживанию участников благотворительной акции «Стань первым!». Начальная (максимальная) цена договора определена была в сумме 1,1 млн рублей, стоимость услуг в проекте договора — 981,3 тыс. рублей.

Согласно документу, меню было рассчитано на 200 человек в ресторане «Роланд», то есть ужин на одного человека обошёлся бы в 4905 бюджетных рублей. В меню, к примеру, предлагалось включить мясное ассорти, блинчики с икрой, маринованную утку «в горчице и мёде», фаршированную стерлядь, стейк из лосося.

После того, как закупка получила общественный резонанс, отреагировало минэкономразвития. В ведомстве заявили, что информация о закупке «является недостоверной». При этом чиновники подтверждают, что «изначально планировалось организовать питание участников и гостей акции и предусмотреть на эти цели бюджетные средства», но «впоследствии это решение было отменено по соглашению сторон, так как «Стань первым!» — это благотворительная акция, и использование бюджетных средств противоречит ее принципам».

Виноватым оказалось подведомственное министерству учреждение «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения», которое «без согласования с учредителем объявило закупку на оказание услуг по организации питания участников»:

"В настоящее время закупка признана несостоявшейся и отменена. Договор на оказание услуг не заключен. Минэкономразвития Чувашии приносит свои извинения, а также организует проверку ответственных должностных лиц».

Отметим, 1 июня в столице Чувашии Первый канал проводит в рамках 550-летия Чебоксар благотворительную акцию «Стань первым!». Всего запланировано 22 мероприятия.