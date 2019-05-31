Сеул, 31 мая, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Смертность курильщиков примерно в 1,6 раза выше, а средняя продолжительность жизни короче на 8 лет, чем у некурящих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института развития страхования (KIDI).

Гиви Сипрошвили. Курильщик

По их словам, специалисты проанализировали данные о страховых выплатах в период с 2011 по 2017 год.

Среди застрахованных граждан в данный период, 16,2% мужчин и 0,8% женщин являлись курильщиками (20,4% мужчин и 1,1% женщин в возрасте от 30 лет и 19,3% мужчин и 0,8% женщин в возрасте от 40 лет).

Согласно специалистам, вероятность летального исхода среди курящих мужчин в возрасте от 50 лет в 1,8 раз выше, чем у некурящих, в возрасте 40−60 лет — в 1,7 раз выше, в возрасте от 20 лет — в 1,6 раза выше, в возрасте от 30 лет — в 1,4 раза выше.

С другой стороны, в Южной Корее вероятность летального исхода среди курящих мужчин составляет 144−175%. Вероятность госпитализации по причине ракового заболевания среди курящих составил 134%, а хирургического вмешательства — 131%. Вероятность госпитализации курящего населения страны по другим причинам составляет 154%, хирургического вмешательства — 141%.

Больше всего страховых выплат было выплачено курящим людям с злокачественными образованиями органов пищеварения, таких как рак пищевода, рак желудка, рак печени, рак толстой кишки (8,1%), людям с цереброваскулярными заболеваниями (6,2%), а также людям с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки (4%).