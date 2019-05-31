Москва, 31 мая, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Публичный отказ мэра Анапы от бюджетных трат на концерт Анастасии Волочковой сэкономит городским властям «пиар-бюджет», считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Юрия Полякова о том, что электронные торги по закупке услуг Волочковой следует отменить, поскольку есть «первоочередные цели», эксперт пояснил:

Анастасия Волочкова

«Выступления звёзд в провинции за казённый счёт — тема известная. В каждом населенном пункте у нас проводится День города, и как тут властям не порадовать народ бесплатным шоу. С хлебом бывают проблемы, так хоть зрелищ щедрой рукой за счет самих горожан отвалить. Популярности опять же расторопным властям добавляет. Особенно в голодные 90-е такое было актуально…

Сейчас ситуация меняется. Чиновники поняли, что их аудитория больше ведётся не на вчерашних звёзд, а на публичный отказ от них. Лучше «продается» не образ щедрого хозяина, с широкой душой, а образ толкового управленца, умеющего считать деньги, которые, конечно, особо ни на что в плане улучшения жизни горожан не повлияют, но пиар-бюджет городским властям сэкономят. Времена и приемы меняются, но пиар вечен».

Напомним, ранее пресс-служба мэрии Анапы известила о решении градоначальника Юрия Полякова запретить трату бюджетных денег на концерт известной в прошлом балерины Анастасии Волочковой. Выяснилось, что за 17-минутное выступление артистки предлагалось выложить из городской казны 639 тыс. рублей. Заявив о первоочередных целях «в отрасли культуры, где средства будут нужнее», мэр Анапы подчеркнул, что ничего против Волочковой и её концертной программы он не имеет.