В Москве электричка сбила несколько человек
Москва, 31 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Москве машинист электропоезда наехал на несколько человек во время утреннего рейса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде
Инцидент произошёл в районе платформы «Электрозаводская» Казанского направления около 8:00. По предварительной информации, были сбиты три человека.
«Один из них скончался, другие госпитализированы. По предварительным данным, они переходили пути в неустановленном месте. На месте работают сотрудники транспортной полиции», — заявили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под колёса железнодорожного поезда в Басманном районе столицы попал мужчина.