Москва, 31 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Москве машинист электропоезда наехал на несколько человек во время утреннего рейса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Инцидент произошёл в районе платформы «Электрозаводская» Казанского направления около 8:00. По предварительной информации, были сбиты три человека.

«Один из них скончался, другие госпитализированы. По предварительным данным, они переходили пути в неустановленном месте. На месте работают сотрудники транспортной полиции», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под колёса железнодорожного поезда в Басманном районе столицы попал мужчина.