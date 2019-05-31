Рыбинск, Ярославская область, 31 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков совершил прыжок с парашютом с высоты 9100 метров. Об этом Добряков рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Денис Добряков перед прыжком

Прыжок был совершен в Ставропольском крае с теплового аэростата «Россия», который пилотировал президент федерации воздухоплавания края Виталий Ненашев. Сам аэростат поднялся на высоту 10 200 метров, установив рекорд для шаров такого типа.

«Я сейчас нахожусь в отпуске и участвую в команде подготовки полета Федора Конюхова, который планирует подняться на тепловом аэростате на высоту 25 километров. Полеты на такую высоту ранее совершались только на шарах, наполненных гелием. Конюхов будет находится в закрытой герметичной капсуле. Моя цель в рамках этого полета была разгрузить шар на определенной высоте, чтобы придать ему импульс движения вверх», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

Полет Федора Конюхова в стратосферу планируется осенью этого года. Кроме подготовки к полету Денис Добряков выступил испытателем парашютного оборудования российского производства, которое изготавливается в России и поставляется в российские войска.

Добряков является чемпионом мира по парашютному спорту, служил в ВДВ и ФСБ, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был избран мэром Рыбинска в 2016 году.