Волгоград, 31 мая, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing-747 АК «Победа», летевший рейсом из Екатеринбурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда утром 31 мая.

confused_me Самолет

Как сообщил портал v1.ru, пилот самолета запросил посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В 07:24 борт приземлился в Волгограде, где пассажира встретили врачи скорой. После осмотра и оказания помощи пассажир заявил, что ему стало лучше и он может продолжить путешествие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Антальи в Уфу, из-за недомогания одного из пассажиров.