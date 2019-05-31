Якутск, 31 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Автономное учреждения Якутии «Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского» объявило конкурс в электронной форме с намерением выбрать компанию, которая окажет учреждению услуги по изготовлению и распространению информационных материалов в электронных СМИ. Для исполнителя контракта приготовлено 16,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рупор СМИ

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Выигравшее электронное конкурс СМИ должно будет подготовить 200 материалов, объем каждого должен составлять не менее 500 знаков. Материалы должны публиковаться в печатном издании, распространяемом на территории России, и в трёх печатных изданиях Якутии. В каждом из периодических печатных изданий должно быть размещено не менее 30 информационных материалов. Тематическая направленность статей в документации закупки не раскрывается.

Помимо этого, исполнитель должен будет подготовить не менее 20 телесюжетов с размещением их на пяти телеканалах, осуществляющих вещание на территории России или Якутии.

«Корреспондент (журналист, фотограф) исполнителя должен быть готовым к оперативным командировкам на место события по первому требованию Заказчика, на своем транспорте», — также поясняется в техзадании закупки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона, цель которых — взять в аренду речные суда для перевозки пассажиров. На оплату этих услуг в бюджете республики приготовили 5,5 млн рублей. Помимо этого, 6,7 млн рублей в казне региона заложили на проведение двух форумов и участие в одном. На эти деньги будет организовано в том числе посещение бизонария, питание с музыкальным сопровождением и услугами диджея. Бюджетными деньгами также будут оплачены услуги исполнителей якутского танца, инструментальных номеров и песен в этно-стиле.