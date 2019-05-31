Чебоксары, 31 мая, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Разбирательства вокруг провала со строительством Центра ядерной медицины в Чувашии, который первоначально планировали ввести в ноябре 2018 года, ушли в судебную плоскость. В производстве Арбитражного суда республики находится дело о взыскании с поставщика, с которым контракт был расторгнут, около 150 млн рублей. Данное оборудование, оплаченное из республиканского бюджета, не было принято заказчиком, так как не прошло в установленном порядке государственную регистрацию. 29 мая поставщик обратился в суд с ходатайством об отложении судебного разбирательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Ядерная медицина

Речь идёт о поставке комплекса медицинского оборудования в модульном исполнении для «Центра ядерной медицины» в Чувашии, цена договора составила 695 984 258 рублей 34 копейки. Оплата осуществлялась за счёт средств республиканского бюджета. Закупка была пресечена в 2018 году в результате прокурорского вмешательства: по данным надзорного ведомства, поставленное оборудование не прошло государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре. В январе 2019 года в прокуратуре отмечали, что в республиканский бюджет возвращено 63 млн рублей от суммы уплаченного аванса и 5,75 млн рублей суммы неустойки. Оставшуюся сумму аванса (145,75 млн рублей) поставщик в соответствии с условиями соглашения о расторжении государственного контракта обязан был вернуть до 21 марта 2019 года.

По истечении указанного срока авансовый платёж не был возвращён. Однако в суд заказчик в лице автономного учреждения «Республиканский клинический онкологический диспансер» минздрава Чувашии вышел только в апреле. Иск был принят в производство Арбитражного суда республики 24 апреля, ответчиком является общество «Юсар+» (г. Москва). В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к участию в деле привлечено министерство здравоохранения Чувашии.

Согласно документу, онкодиспансер обратился в суд о взыскании 149 268 020 рублей и ходатайствовал об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей.

«Тяжёлое имущественное положение заявителя подтверждено документально. Удовлетворить ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 200 000 рублей. Отсрочить её уплату до рассмотрения спора», — вынес определение суд, возбудив производство по делу.

29 мая ответчик ходатайствовал об отложении судебного разбирательства. На 30 мая было назначено предварительное заседание, итоги которого пока не опубликованы.

Минздрав Чувашии в ответе на запрос координатора проекта «За четные закупки» регионального штаба ОНФ Владислава Солдатова сообщил, что на 29 мая 2019 года на счёт Республиканского клинического онкологического диспансера сумма авансового платежа по договору с компанией «ЮСАР+» «возвращена не в полном объеме и составляет 64 540 730,26 рубля».

"Сумма оплаченных пени за просрочку исполнения обязательств на 29 мая 2019 года составляет 5 759 269,74 рубля. Остаток невозвращенного авансового платежа составляет 144 254 547,24 руб. АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии подало исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики о взыскании с АО «ЮСАР+» денежных средств в размере 149 268 020,04 рубля», — говорится в ответе министерства здравоохранения.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Юсар+» зарегистрировано в 2002 году с уставным капиталом 7590 рублей, основной вид деятельности — оптовая торговля программным оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось, что Центр ядерной медицины в Чебоксарах будет запущен в ноябре 2018 года. Затем стало известно, что открытие переносится на год. Тогда в правительстве региона затягивание ввода в эксплуатацию объяснили «непредвиденными сложностями». Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем послании заявил, что, «к сожалению, объективные факторы не позволили нам ввести в эксплуатацию Центр ядерной медицины, как было запланировано, в 2018 году».